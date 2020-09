Beim niederländische Zahlungsabwickler Adyen zeichnet sich ein Wechsel im Vorstand ab: Chief Technology Officer und Mitgründer Arnout Schuijff will das Unternehmen zum Jahresende verlassen. Für die jüngste Rekordfahrt der Aktie bedeutet das am Donnerstag einen kleinen Dämpfer. "Nach 14 Jahren des Aufbaus bei Adyen ist es an der Zeit, die nächste Entwicklungsstufe einer neuen Generation von Ingenieuren zu überlassen", sagte Schuijff am Donnerstag in Amsterdam. Vorstandschef Pieter van der Does, der ...

