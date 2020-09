DGAP-News: HORNBACH Baumarkt AG / Schlagwort(e): Personalie

HORNBACH Baumarkt AG: Veränderungen im Vorstand



24.09.2020 / 11:48

Personalie Karin Dohm wird neues Vorstandsmitglied der Hornbach Baumarkt AG und Hornbach Management AG

Bornheim bei Landau/Pfalz, 24. September 2020.

Innerhalb der Hornbach-Gruppe gibt es personelle Veränderungen im Vorstand. Die Aufsichtsräte der Hornbach Baumarkt AG sowie der Hornbach Management AG haben in ihren heutigen Sitzungen Karin Dohm mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum neuen Mitglied des Vorstands beider Gesellschaften bestellt. Mit der Erweiterung des Vorstands wird frühzeitig die Nachfolge von Finanzvorstand (CFO) Roland Pelka (63) vorbereitet, der im Verlauf des kommenden Geschäftsjahres bei der Hornbach Baumarkt AG sowie Hornbach Management AG nach fast 25 Jahren Vorstandsverantwortung bei Hornbach in den Ruhestand gehen wird.

Nach ihrem Berufseinstieg 1997 in der Beratungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH legte Karin Dohm (48) die Berufsexamina zur Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin ab. 2010 stieg die Diplom-Volkswirtin zur Partnerin bei Deloitte auf. Im November 2011 wechselte sie zur Deutschen Bank, wo sie internationale Führungspositionen unter anderem als Chief Accounting Officer - Head of Group External Reporting sowie Chief Financial Officer der Global Transaction Bank innehatte. Seit Januar 2016 war sie als Global Head of Government & Regulatory Affairs and Group Structuring für die Regulierung und Regierungskontakte der Deutschen Bank Gruppe verantwortlich. Karin Dohm ist verheiratet und hat zwei Kinder.

"Wir haben mit Karin Dohm eine ausgewiesene Finanzexpertin für die Hornbach-Gruppe gewinnen können. Darüber hinaus verfügt sie dank ihrer früheren Beratungs- und aktuellen Aufsichtsratstätigkeit auch über profunde Branchenerfahrung im Einzelhandel", sagte Albrecht Hornbach, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Hornbach Baumarkt AG. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit im Vorstand mit Frau Dohm. Sie ist die Idealbesetzung für die Nachfolge von Finanzvorstand Roland Pelka im kommenden Jahr", betonte Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der Hornbach Baumarkt AG.

Karin Dohm wurde überdies mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum neuen Vorstandsmitglied der Hornbach Management AG bestellt. Sie wird als Nachfolgerin von CFO Roland Pelka im Laufe des neuen Geschäftsjahres 2021/22 auch im Vorstand der Hornbach Management AG die Funktion des Finanzvorstands übernehmen.

Die Hornbach Management AG ist die persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der Hornbach Holding AG & Co. KGaA. Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin führt die Geschäfte der KGaA und vertritt diese gegenüber Dritten. Die Hornbach Familien-Treuhandgesellschaft mbH hält sämtliche Aktien an der Hornbach Management AG.

Kontakt:

Axel Müller

Leiter Group Communications und Investor Relations

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Tel. +49 (0) 6348 602444

