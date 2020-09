Unterföhring (ots) -24. September 2020. Thüringen, 1979: Es ist Nacht, als zwei Familienin einen selbstgebastelten Heißluftballon steigen, um aus der DDRnach Westdeutschland zu fliehen ...Die spektakulärste Flucht aus der DDR trifft auf den erfolgreichstendeutschen Filmemacher: Im September 1979 setzten die beiden FamilienStrelzyk und Wetzel alles aufs Spiel, um in einem selbstgebautenHeißluftballon in den Westen zu fliegen: ihre Freiheit, ihr Leben unddas ihrer Kinder. Regisseur Michael Bully Herbig inszeniert dieGeschehnisse in seinem ersten Thriller überhaupt: "Der Star des Filmsist die Geschichte der beiden Familien. Und der Ballon, den wir inOriginalgröße nachgebaut haben", so Herbig ... SAT.1 zeigt "Ballon"am Sonntag, 27. September 2020, um 20:15 Uhr zum ersten Mal imFree-TV. Im Anschluss, um 22:40 Uhr, schildert die TV-Doku "Ballon -Die Flucht und was danach geschah" die wahre Geschichte hinter demFilm.Inhalt:Thüringen, 1979: Es ist Nacht, als Peter (Friedrich Mücke) und DorisStrelzyk (Karoline Schuch) mit ihren Kindern in einenselbstgebastelten Heißluftballon steigen, um aus der DDR nachWestdeutschland zu fliehen. Ihnen ist klar: Wenn dieser Versuchscheitert, kommen sie ins Gefängnis - wenn sie Glück haben ... DieFlucht misslingt. Wenige hundert Meter vor der Grenze kommen dieStrelzyks auf dem Boden der DDR auf. Eilig packen sie alles zusammenund fahren nach Hause, bevor jemand die Überreste des Ballonsentdeckt. Doch die Angst sitzt tief: Was, wenn sie gesehen wurden?Was, wenn die Stasi ihnen auf den Fersen ist? Ein paar hastigzurückgelassene Indizien bringen Oberstleutnant Seidel (ThomasKretschmann) auf ihre Spur. Der Stasi-Mann will dieVaterlandsverräter um jeden Preis schnappen und kommt seinem ZielStück für Stück näher. Unterdessen arbeiten die Strelzyks gemeinsammit ihren Freunden Günter (David Kross) und Petra Wetzel (Alicia vonRittberg) fieberhaft an einem neunen Ballon, der dieses Mal beideFamilien sicher über die Grenze bringen soll. Ein Wettlauf gegen dieZeit beginnt ...Fakten zum Film:-Die Original-Maße: Eine Gondel von 1,4 mal 1,4 Meter mit 0,8Millimeter dünnem Stahl als Boden und ein Ballon aus 1.245Quadratmetern Stoff und einer Höhe von 32 Metern brachten dieStrelzyks und Wetzels 1979 über die Grenze.-Die persönliche Verbindung: Der gebürtige Sachsen-Anhalter ThomasKretschmann floh mit 21 Jahren über Ungarn, Jugoslawien undÖsterreich in den Westen. Über seine Rolle in "Ballon": "Damals binich aus diesem System geflohen, jetzt repräsentiere ich es durchmeine Rolle als Stasi-Oberstleutnant."-Die Rettung aus Hollywood: Michael Bully Herbigs Projekt wäre fastgescheitert, da die Flucht-Familien die Film-Rechte ihrerLebensgeschichte Ende der 70er exklusiv in die USA verkauft hatten.Dank Roland Emmerich schaffte es Herbig am Ende, sich diedeutschsprachigen Remake-Rechte zu sichern."Ballon" ist eine Produktion von herbX film in Koproduktion mitSTUDIOCANAL Film und SevenPictures Film und wurde gefördert vomFilmFernsehFonds Bayern und vom Medienboard Berlin-Brandenburg sowievon Mitteldeutsche Medienförderung, FFA Filmförderungsanstalt und demDeutschen Filmförderfonds. Den Weltvertrieb hat STUDIOCANALübernommen.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SENadja SchlüterCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionMedienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +49 (89) 9507-7281Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Alwine MärzTel. +49 (89) 9507-1141Alwine.Maerz@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4715945