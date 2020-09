Die 2019 in Berlin gestartete Startup-Initiative Leaders for Climate Action (LFCA), die sich dem Kampf gegen die Klimakrise verschrieben hat, verzeichnet schon 500 Mitglieder - europaweit. Vor einem Jahr hat sich in Berlin die Initiative Leaders for Climate Action (LFCA) gegründet. Ziel ist unter anderem, die gesamte Digitalindustrie klimaneutral zu machen und einen CO2-Preis durchzusetzen, wie Mitinitiator Ferry Heilemann dem Handelsblatt sagte. Mittlerweile haben sich der LFCA schon 500 Firmen aus der Technologie- und Riskokapitalszene angeschlossen - aus 22 europäischen Ländern...

