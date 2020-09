MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will einen Abbau von bis zu 4000 Arbeitsplätzen beim Lastwagenbauer MAN in München und Nürnberg verhindern. "Einschnitte dieser Größenordnung werden wir nicht akzeptieren, nachdem zunächst eine Schonung der bayerischen Standorte vorgesehen war", sagte Aiwanger am Donnerstag.

Die Pläne zur Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Polen und in die Türkei zeigten, dass Deutschland die steuerlichen Rahmenbedingungen der Unternehmen dringend verbessern müsse. Hilfsmaßnahme Nummer Eins aber wäre ein Programm zur Erneuerung der Lkw-Flotte durch den Bund, auf das er seit Monaten dringe. Bayern fördere bereits den Wasserstoffantrieb für Lastwagen und Busse, "um sich in diesem Technologiebereich an die Spitze zu setzen und wieder neue Produkte für den Markt zu schaffen und damit Arbeitsplätze zu sichern".

Die Probleme bei MAN wie die Auftragsschwäche und unbefriedigende Betriebsergebnisse hätten sich schon länger abgezeichnet. Er sei erneut im Gespräch mit der Unternehmensführung, um einen übermäßigen Abbau zu verhindern, sagte der Minister. Wenn Arbeitsplätze abgebaut werden müssten, müsse das sozialverträglich geschehen.

Unter dem Druck der EU-Klimavorgaben will der VW -Mutterkonzern MAN zu einem der "führenden Nutzfahrzeughersteller im Bereich Elektro- und Wasserstoffantriebe" machen. Im Zuge der Neuausrichtung sollen 9500 der rund 36 000 Stellen gestrichen werden. Die Werke im österreichischen Steyr, wo 2200 Mitarbeiter leichte und mittelschwere Lastwagen bauen, sowie die Werke im sächsischen Plauen und in Wittlich in der Eifel mit zusammen 220 Mitarbeitern stehen vor dem Aus./rol/DP/men