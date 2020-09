Die Videoplattform Tiktok will keine Werbeanzeigen mehr zulassen, die zum Abnehmen aufrufen. Damit soll der Body-Positivity-Bewegung Rechnung getragen werden, die sich für mehr Akzeptanz aller Körperformen einsetzt. Wie Tiktok am gestrigen Mittwoch bekannt gegeben hat, will die Plattform keine Werbeanzeigen mehr ausspielen, die Produkte oder Apps zum Abnehmen anpreisen. Auch andere Anzeigen zur Regulierung von Körpergewicht sollen eingeschränkt und nur Nutzerinnern und Nutzern angezeigt werden, die volljährig sind. Ein negatives Körperbild oder ein schlechtes Verhältnis zum Essen dürfe dabei nicht ...

