ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat CaixaBank von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2 auf 2,55 Euro angehoben. Die Verschmelzung mit der Bankia mache die Bank zu einer Kostenoptimierungsstory, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei sehr attraktiv und die Aktie nun sein "Top Pick" in Spanien./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 03:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ES0140609019