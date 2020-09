HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach der Präsentation des Spezialchemiekonzerns auf einer Investorenkonferenz. Die anwesenden Manager hätten ein neutrales Bild gezeichnet. Die Erholung einiger Geschäftsbereiche habe nicht wie erhofft im Juli sondern erst im August eingesetzt. Mit dem insgesamt robusten Portfolio hätten sie sich aber zufrieden gezeigt./ag/tih



ISIN: DE000EVNK013

