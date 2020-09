Im Vorfeld des Untersuchungsausschusses im Fall Wirecard haben Experten die Aufsicht durch die deutschen Behörden als "völlig unzureichend" bezeichnet. Ein Problem: die Zuständigkeit. Der Bilanzskandal um den mittlerweile insolventen Finanzdienstleister Wirecard hält Politik und Finanzbranche weiter in Atem. In Kürze soll ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt werden, der noch in diesem Jahr seine Arbeit aufnehmen dürfte. Schon im Vorfeld zeigt sich aber, dass der Fall Wirecard auch durch eine offenbar mangelnde Aufsicht durch deutsche Finanzbehörden möglich ...

