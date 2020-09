24.09.2020 - Die FinLab AG (ISIN: DE0001218063) hat ein Ergebnis vor Steuern (EBT) nach IFRS in Höhe von EUR 2,9 Mio. (1. HJ 2019: EUR 4,7 Mio.) erzielt. Dieses resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Finanzergebnis von EUR 2,4 Mio. (1. HJ 2019: EUR 3,5 Mio.) und einer Reduzierung der Personalaufwendungen um EUR 0,4 Mio. im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Durch die gute Kursentwicklung bei der börsennotierten Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Stichtagskurs 30.06.2020: EUR 6,65 je Aktie - aktuell 6,55 EUR in Fankfurt 12.12 Uhr) konnte die Neubewertungsrücklage um EUR 11,1 Mio. erhöht ...

