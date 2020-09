Schwalbach (ots) - Reinigt spitzenklasse und sorgt dabei auch noch für ein strahlenderes Lächeln: Die blend-a-med 3DWhite Luxe Glamorous White Zahncreme überzeugt mit der Gesamtnote "SEHR GUT" (1,1) und ist somit Sieger im aktuellen Testlauf. [1] In keinem anderen Test von Stiftung Warentest wurde jemals eine andere Zahncreme mit einer besseren Bewertung ausgezeichnet.Die blend-a-med 3DWhite Luxe Glamorous White ist von Stiftung Warentest erstmals als Sieger mit der Note "SEHR GUT" (1,1) ausgezeichnet worden. Im aktuellen Testlauf 10/2020 wurden insgesamt fünf Whitening-Zahncremes geprüft. "Sehr gut sind (...) blend-a-med 3D White Luxe Glamorous (...) und 3D White Vitalizing fresh (...)", so die Tester. "Vor Karies schützen alle optimal". [2]Geballte Power von Whitening und KariesschutzBasierend auf der fortschrittlichen Whitening-Technologie der blend-a-med 3DWhite Luxe Glamorous White wird die Zahncreme mit Bestnoten belohnt: Sowohl in den Kategorien "Kariesprophylaxe durch Fluorid" als auch "Entfernung von Verfärbungen" liegt die Zahncreme zusammen mit einem Mitbewerberprodukt an der Spitze. Dabei vergaben die Tester jeweils die Bestnote "SEHR GUT". Stiftung Warentest hat in diesem Testlauf insgesamt zwei Whitening-Zahncremes von blend-a-med getestet. Neben dem Primus blend-a-med 3DWhite Luxe Glamorous White überzeugte auch die blend-a-med 3DWhite Vitalizing Fresh Zahncreme mit der Gesamtnote "SEHR GUT" (1,2).Weißere Zähne in drei Tagen durch das Entfernen von OberflächenverfärbungenIn Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern entwickelt, entfernt die innovative Whitening-Formel des Siegers im aktuellen Testlauf mithilfe von innovativen Mikro-Putzkörpern bis zu 100 Prozent der Oberflächenverfärbungen in nur drei Tagen, beugt dabei zukünftigen Verfärbungen vor und schützt zeitgleich den Zahnschmelz. Die blend-a-med Whitening-Technologie entfernt dabei selbst hartnäckige Oberflächenverfärbungen, bringt das natürliche Zahnweiß zum Vorschein, poliert die Zähne und sorgt so für ein besonders strahlendes Lächeln und weißere Zähne. Der erfrischende Minzgeschmack lässt den Atem zusätzlich langanhaltend frisch bleiben.Auch bei Universalzahncremes: blend-a-med und Oral-B überzeugen die TesterIn einem zweiten Test, in dem insgesamt 21 Universalzahncremes getestet wurden, erhielt die blend-a-med Rundumschutz Extra Frisch Clean Zahncreme die Gesamtnote "GUT" (1,6). Im gleichen Test wurde ein weiteres Produkt aus dem Procter & Gamble Zahncremeportfolio verglichen: Die Oral-B Zahnfleisch & -schmelz PRO-REPAIR Zahncreme erhielt dort die Gesamtnote "SEHR GUT" (1,3).Stiftung Warentest zeigt: Kariesschutz in Zahncremes nur durch Fluorid wirklich belegbarIm begleiteten Artikel zu den Ergebnissen von Stiftung Warentest wird auch explizit Fluorid als der "wichtigste Inhaltsstoff, um Karies vorzubeugen"[3] hervorgehoben. Pflanzliche Rohstoffe aus biologischem Anbau, die überwiegend Naturkosmetikhersteller in ihren Zahncremes verwenden, böten keinen ausreichenden Schutz vor Karies. Zwar könnten solche Substanzen Bakterien hemmen, allerdings "fehlen (...) hochwertige Studien mit ihnen, die eine Karieshemmung in der Mundhöhle belegen," so auch Professor Ulrich Schiffer, Zahnmediziner am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, der im Artikel so zitiert wird. Das belegt auch der aktuelle Test in dem von insgesamt neun getesteten Naturkosmetikprodukten ganze acht Zahncremes mit Naturkosmetiksiegel mit der Note "MANGELHAFT" bewertet wurden. Insgesamt hat Stiftung Warentest in diesem Testlauf 21 Universalzahncremes getestet.blend-a-med: Immer am Puls der ZeitMit dem aktuellen Sieg bei Stiftung Warentest stellt blend-a-med seine technische Überlegenheit im Bereich Zahncremes weiter unter Beweis. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unserer Whitening-Zahncreme von blend-a-med einen Sieg bei Stiftung Warentest verzeichnen können", so Dr. Phillip Hundeshagen von der blend-a-med Forschung in Kronberg. "Der anhaltende Erfolg von blend-a-med Zahncremes beruht auf ihrer stetigen Weiterentwicklung und Anpassung an die unterschiedlichen Zahnpflegebedürfnisse der Konsumenten."Die blend-a-med 3DWhite Luxe Glamorous White ist zu einer UVP vom 2,99 EUR und die blend-a-med 3DWhite Vitalizing Fresh Zahncreme zu einer UVP von 1,79 EUR, die blend-a-med Rundumschutz Extra Frisch Clean Zahncreme zu einer UVP von 0,99 EUR[4] im Handel erhältlich.[1] Zusammen mit der Signal White Now Zahncreme, die ebenfalls die gleiche Wertung erzielte.[2] Stiftung Warenrest Ausgabe 10/2020, S. 27[3] Stiftung Warenrest Ausgabe 10/2020, S. 22[4] Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Mit den Ergebnissen des aktuellen Testlaufs 12/2019 bei Stiftung Warentest sind elektrische Zahnbürsten von Oral-B und Aufsteckbürsten zum insgesamt 13. Mal als Sieger hervorgegangen. Die Oral-B GENIUS 9000 mit Positionserkennungs-Technologie ist mit der "Special Mention" des renommierten German Design Awards 2017 in der Kategorie "Excellent Product Design Bath" ausgezeichnet worden. Außerdem erzielte die Oral-B GENIUS beim Best Brand Award 2017 eine Platzierung unter den Top Ten in der Kategorie "Beste Produktmarke".Zudem wurde Oral-B GENIUS 9000 Roségold 2018 sowohl mit dem renommierten GLAMMY-Award der Zeitschrift Glamour als auch mit dem Prix de Beauté der Zeitschrift Cosmopolitan ausgezeichnet. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com (http://www.pg.com) und www.twitter.com/PGDeutschland (http://www.twitter.com/PGDeutschland).Pressekontakt:MSL Germany, Otto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainGesa Zerwas, Tel.: +49 69 124568343E-Mail: gesa.zerwas@mslgroup.comFirmenkontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGPaola Mulas, Senior Communications Manager Oral Care DACH47 Rte. de Saint Georges - Petit Lancy, 1213 SchweizTel.: 0041 79 42 99 887; E-Mail: mulas.p@pg.comOriginal-Content von: blend-a-med, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57027/4716215