Das laufende Jahr war für Gazprom äußerst schwierig: Zunächst sorgten die sehr milden Temperaturen in Europa für eine schwache Gasnachfrage. Anschließend litt der Gasabsatz in vielen wichtigen Märkten unter den weltweiten Lockdowns. Außerdem brachen die Ölpreise ein. Zumindest in dieser Hinsicht sollte es Experten zufolge bald wieder deutlich besser werden. Demnach rechnet Goldman Sachs damit, dass der Preis für Brent-Öl gegen Jahresende zumindest auf 49 Dollar pro Barrel ansteigen wird. Für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...