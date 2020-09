Die Tage sind nicht leicht für Gold- und Silberanleger. Die Edelmetalle stehen unter Druck. Die Minenaktien brechen teils deutlich ein. Gestern musste auch die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold deutlich Federn lassen. Am Ende stand ein Minus von 4,5 Prozent zu Buche. Die Aktie schloss bei 27,14 US-Dollar beziehungsweise 36,17 Kanadischen Dollar. Das Minus fiel in kanadischen Dollar etwas geringer aus, was vor allem auf den Wechselkurs US-Dollar/Kanadischer Dollar zurückzuführen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...