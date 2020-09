DJ Veolia-CEO schließt öffentliches Angebot für Suez nicht aus

Von Julien Marion

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Im Kampf um die Suez-Übernahme hat Veolia-Vorstandschef Antoine Frérot auch die Abgabe eines öffentlichen Übernahmeangebotes für den Konkurrenten nicht ausgeschlossen. Im französischen Wirtschaftsfernsehen BFM Business sagte der Manager auf die Frage nach der Möglichkeit, ein komplettes Übernahmeangebot zu unterbreiten, falls Engie sich weigere, seine 29,9 Prozent abzugeben, es sei "alles möglich".

"Ich kann das Projekt aufgeben, ich kann ein anderes Projekt starten oder ein Übernahmeangebot machen, alles ist möglich, wir beraten alle verfügbaren Optionen", so Frérot.

Auch eine Erhöhung der Offerte an Engie gehöre zu den Optionen. Veolia hatte Engie Ende August 15,50 Euro je Suez-Aktie in bar geboten, womit der Versorger 2,9 Milliarden Euro für sein Aktienpaket bekäme. Engie hat bis zum 30. September Zeit, das Angebot anzunehmen. Suez spricht von einer feindlichen Übernahme und versucht, sie zu verhindern.

Der Veolia-CEO äußerte sich, nachdem Suez am Mittwoch erklärt hatte, sein Wassergeschäft in Frankreich in eine niederländische Stiftung zu überführen. Damit dürfte die Umsetzung der Veolia-Pläne schwierig werden. "Für die nächsten vier Jahre und sofern der Verwaltungsrat von Suez während dieses Zeitraums nichts anderes beschließt, ist Suez Eau France, wie sein Vermögen, ohne vorherige Zustimmung der Stiftung unveräußerlich", erklärte Suez.

Frérot nannte dies einen "schmutzigen Trick", der jedoch nicht geeignet sei, ihn zu entmutigen. Auf die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Suez-Entscheidung antwortete Frérot: "Wir werden die Rechtmäßigkeit prüfen".

