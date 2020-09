Zum ersten Mal wird Airship seine Customer-Engagement- Plattform erweitern, um direkten mobilen Handel, Zahlungen und Kundengesprche zu ermglichen.

Das Customer-Engagement- Unternehmen Airship gab heute bekannt, dass es ReplyBuy übernommen hat, ein Vorreiter im Bereich voll-integrierter L?sungen für Zahlungen per SMS. Dieser Schritt erweitert die Airship Plattform über den Schwerpunkt Customer Engagement hinaus, indem er den direkten Handel sowie One-to-one- Gespr?che mit Kunden über Two-way-SMS erm?glicht. Darüber hinaus plant Airship, die ReplyBuy-Technologie zu erweitern, um schlüsselfertige Handels- und Zahlungsl?sungen für weitere Marketingkan?le, Nachrichtenplattformen und Branchen anzubieten.

Durch die Übernahme erhalten Unternehmen jeder Gr?ßen die M?glichkeit, über eine einzige Plattform kanalübergreifende Kundeninteraktionen zu erstellen, zu verwalten und zu optimieren, um schneller Umsatzsteigerungen zu erzielen. Die Echtzeit-Mobilddaten von Airship, die Predictive AI und der einheitliche Ansatz für Customer Journeys gew?hrleisten relevante Nachrichten zum perfekten Zeitpunkt auf den pr?ferierten Kan?len der Kunden mittels App- oder Web- Benachrichtigungen, SMS, E-Mail, mobile Wallet und mehr. Daraus folgende digitale Aktionen der Kunden, zu denen jetzt auch K?ufe und Gespr?che über SMS geh?ren, liefern wertvolle Einblicke in die Benutzerebene zur Optimierung der Ansprache sowie zur Datenanreicherung anderer Gesch?ftssysteme. Das breit gef?cherte ?kosystem profitiert von Airships Expertise beim Echtzeit-Daten-Streaming und der bidirektionalen Martech-Integration sowie der engen Kopplung mit ReplyBuys CRM- und Vertriebsl?sungen.

"Seit über einem Jahrzehnt ist Airship die treibende Kraft hinter den erfolgreichen digitalen Transformationen der weltweit gr?ßten und revolution?rsten Marken. Mit der Übernahme von ReplyBuy beginnt ein neues, aufregendes Kapitel." sagte Brett Caine, CEO und Pr?sident von Airship. "Mit ReplyBuy werden wir den Kunden eine zus?tzliche M?glichkeit bieten, ihren Umsatz zu steigern und die Kundenbeziehungen durch One-to-one-Konversationen zu vertiefen. Wir freuen uns sehr, das ReplyBuy-Team in der Airship-Familie willkommen zu heißen."

ReplyBuy unterstützt mehr als 100 Marken dabei, sich schnell und effizient mit ihren Kunden zu verbinden, mit ihnen zu kommunizieren und Gesch?fte zu t?tigen, durch eine einfache, optimierte SMS-L?sung, die nachweislich Ums?tze steigert. Profi- und College-Sportmannschaften sowie Veranstaltungs- st?tten nutzen ReplyBuy für den einfachsten und schnellstm?glichen Tickethandel, w?hrend Unternehmen im Hochschulbereich, gemeinnützige Organisationen und Dienstleister enorme Erfolge bei der Vereinfachung von Spendenaktionen, Verl?ngerung von Mitgliedschaften und Terminbuchungen verzeichnen konnten. Airship wird weiterhin die L?sungen von ReplyBuy verkaufen, verbessern und unterstützen sowie die Airship Customer Engagement Platform mit neuen Handels- und Interaktionsm?glichkeiten erweitern.

"Niemand verbindet mehr Marken direkt mit mobilen Konsumenten als Airship", sagte Brandon O'Halloran, CEO von ReplyBuy. "Der Beitritt zu Airship bietet ReplyBuy die M?glichkeit, den globalen Markt mit einer umfassenderen L?sung für noch mehr Branchen zu bedienen und wertvollere mobile Kundenerfahrungen bereitzustellen".

Über die Technologie hinaus bringt das ReplyBuy-Team ein einzigartiges Know-how in den Bereichen Handel, Zahlungen und Ticketing ein, was die Bemühungen von Airship zur Beseitigung von Reibungsverlusten bei mobilen Kundenerlebnissen beschleunigen wird. Brandon O'Halloran, CEO von ReplyBuy, wird der General Manager of Commerce bei Airship, und Anthony Saia, CTO und Mitbegründer von ReplyBuy, wird das Commerce-Engineering-Team leiten.

"Forrester sch?tzt, dass digitale Touchpoints derzeit mehr als die H?lfte des gesamten US-Einzelhandelsumsatzes und fast ebenso viel des europ?ischen Einzelhandelsumsatzes beeinflussen ... Daher ist es ein großartiger Maßnahme, Vertriebs- und Servicemitarbeiter mit digitalen Tools auszustatten, die es ihnen erm?glichen, direkt mit ihren Kunden digital über E-Mail, Text und Video in Verbindung zu treten." (Forrester Research, Inc., "Envisioning The Future Of Omnichannel Commerce", 11. Juni 2020).

Kürzlich wurde Airship in "The Forrester WaveTM: Mobile Engagement Automation, Q3 2020" als Leader eingestuft, mit der h?chsten Punktzahl in der Kategorie ,Strategie' und der zweith?chsten Punktzahl in der Kategorie ,Aktuelles Angebot'.

Unter 18 Anbietern im Gartner Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms 20191 war Airship am besten bewertet, was seine Umsetzungsf?higkeit betrifft, und darüber hinaus für seine Vollst?ndigkeit der Vision im Leaders-Quadranten insgesamt. In Gartners Critical Capabilities for Mobile Marketing Platforms 20192 erhielt Airship die h?chsten Produktbewertungen in allen drei Fallbeispielen, einschließlich Akquisition, Engagement und Kundenbindung.

Über ReplyBuy

ReplyBuy, ein Airship-Unternehmen, macht es den Verbrauchern leicht, Marken sofort per SMS zu benachrichtigen oder bei ihnen einzukaufen. Unternehmen aller Gr?ßen nutzen die L?sungen von ReplyBuy, um das Potenzial personalisierter Textnachrichten für 1:1-Gespr?che und reibungslose Transaktionen in großem Maßstab freizusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.replybuy.com.

Über Airship

Tausende der weltweit führenden Marken vertrauen Airship, wenn es darum geht, mit den Verbrauchern engere Verbindungen durch stark kontextbezogene und relevante Interaktionen einzugehen. Nur Airships Customer-Engagement-Plattform verfolgt einen datengesteuerten Mobile-first-Ansatz, der es Marken erlaubt, sich ganz auf die Menschen und ihre Bedürfnisse zu konzentrieren und nicht, welche Marketingkan?le sie nutzen sollten. Airship macht es viel einfacher und effektiver, den Customer-Lifetime-Wert in der Omnichannel-?ra zu steigern.

Mit Billionen von Interaktionen, intelligent orchestriert über mobile Apps, mobile Wallets, SMS, Websites und E-Mails, optimiert Airship in vollem Maße die gesamte Customer Journey über alle digitalen Touchpoints hinweg.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

