Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) startet im Herbst eine weltweite Kundenoffensive. Wissenswert, digital, persönlich - vom 19. bis zum 23. Oktober 2020 veranstaltet das Unternehmen mit der "Innovation Week" ein digitales Event mit Produktpräsentationen ihrer aktuellen Highlights, Innovation-Talks und persönlichen Gesprächen per Video-Chat. Unter dem Motto "Unfold your potential" wird für die Segmente Commercial, Label und Packaging gezeigt, welches Potenzial in der Digitalisierung von Prozessen steckt. Ziel ist, die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit der Druckereien zu steigern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...