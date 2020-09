Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus will eine Vorreiterrolle bei der Dekarbonisierung der Luftfahrtindustrie einnehmen. Am Montag hat das Unternehmen drei Konzepte für emissionsfreie Wasserstoff-Verkehrsflugzeug vorgestellt. Innerhalb von 15 Jahren sollen erste Wasserstoff-Maschinen in Dienst gestellt werden. Ist Wasserstoff der zukünftige Treibstoff der Luftfahrtindustrie? wallstreet:online hat ...

