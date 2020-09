Leasys, ein Unternehmen für Mobiliäts-Dienstleistungen der FCA Bank, hat am Flughafen von Rom in Zusammenarbeit mit Enel X zehn 22-kW-Ladestationen für seine Kunden installiert. Und das ist erst der Anfang: In den 400 italienischen Leasys-Mobilitätsstützpunkten sollen noch dieses Jahr rund 1.200 Ladestationen errichtet werden. Kurz zum Kontext: Die FCA Bank ist ein Joint Venture zwischen Fiat Chrysler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...