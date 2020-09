Mit heutiger Börseneröffnung der NASDAQ in New York werden wir in unserem Strategiedepot VERMÖGENSSTREUUNG die Aktienposition im weltgrößten Betreiber von Internetdomänen, VERISIGN (US92343E1029), zum Verkauf stellen.Die am 23.07. vorgelegten Zahlen zum 2. Quartal 2020 (Umsatz + 3 %, Nettogewinn + 6,5 % gegenüber Vorjahr) überzeugten zwar im Großen und Ganzen und gingen auch leicht über die Analystenschätzungen hinaus.Dennoch ist die Aktienbewertung mit einem aktuellen KGV (2020e) von 31 bei einem von 2020 - 2022 geschätzten annualisierten Nettogewinnwachstum von ca. 10 % p.a. momentan als recht unattraktiv einzustufen.Dies spiegelt sich aktuell auch in einer zunehmend härter werdenden charttechnischen Widerstandsbildung bei 220 USD bzw. bei rd. 200 EURO (mit zusätzlicher währungsbedingter Trendschwächeneigung gerade in EURO) wider, weshalb wir den Titel nunmehr verkaufen.

