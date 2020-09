Noch zu Beginn des Jahres notierte Allianz nach Ausbruch über ihre 2018'er Hochs von 206,85 Euro bei 232,60 Euro und lies kaum Zweifel an einer Rallyefortsetzung aufkommen. Diese Hoffnung wurde aber durch den Corona-Crash rasch zerstreut, im März erfolgte ein Kursrückgang auf knapp unter 120,00 Euro. Erst ab dieser Unterstützung könnte eine Gegenbewegung zurück an den Widerstandsbereich um 195,80 Euro vollzogen werden. Die restliche Zeit bis zu dieser Woche konsolidierte das Papier der Allianz in einem symmetrischen Dreieck aus. Der weltweite Kurseinbruch in dieser Woche verhagelte jedoch die bullischen Pläne und zwang den Wert auf ein Verlaufstief von zunächst 160,00 Euro abwärts. Zwar stützt kurzzeitig ein alter Abwärtstrend ...

