ZIM-Netzwerk "Smarte Lösungen für die Regenerative Medizin": Förderprojekt strebt neuen Standard in klinischer Zellproduktion an

Das ZIM-Netzwerk "Smarte Lösungen für die Regenerative Medizin" arbeitet seit Juni 2019 erfolgreich daran, die Entwicklung und Vermarktung innovativer und intelligenter Medizintechnik voranzutreiben. "Unser Schwerpunkt liegt auf der Erforschung und Optimierung neuer Therapiemethoden in der regenerativen Medizin und im Wundmanagement. Dazu regen wir die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Experten an und unterstützen FuE-Projekte durch die Akquise von Fördermitteln. ", erklärt Dr. Karen Hung von SilverSky Lifesciences, verantwortlich für die Koordination der Netzwerkarbeit.

Das ZIM-Netzwerk "Smarte Lösungen für die Regenerative Medizin" wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hochgradig gefördert. ZIM ist ein bundesweites technologie- und branchenoffenes Förderprogramm. Das Netzwerk unterstützt Lifescience Start-ups auf dem Weg von der Idee bis zur Markteinführung neuer Technologien; Kernfunktionen sind dabei die Vernetzung mit Branchenpartnern und die Unterstützung beim Erstellen von Förderanträgen.

So gelang es, dass das deutsche Start-up PL BioScience eine Förderung von 1,2 Millionen Euro erhält. Der Anbieter von Zellkulturmedien humanen Ursprungs ging 2015 aus der RWTH Aachen hervor. Die Idee: den bisherigen Standard unter den Zellkulturmedien, das umstrittene Kälberserum, zu ersetzen.

Seitdem entwickelt das Team nachhaltige Zellkulturmedien, die auf einem Recyclingprozess beruhen: Blutspenden, die bereits zu lange lagern, können zur Transfusion nicht mehr zum Einsatz kommen und werden stattdessen von PL BioScience aufbereitet. Als Nährmedien für gezüchtete Zellen finden sie ihren Weg in Labore auf der ganzen Welt. Die patentierte Technologie erzielt optimale Ergebnisse in Sachen Zellwachstum und punktet auch bei der Sicherheit. Die Produkte entsprechen der Guten Herstellungspraxis (GMP) und erlauben patientenorientierte Anwendungen der gezüchteten Zellen. Das F&E-Projekt EXCELL wurde in diesem Jahr von EUROSTARS für die Finanzierung ausgewählt. Ziel des Innovationsprojekts ist die Entwicklung und Vermarktung eines einzigartig hochwertigen Zellkulturmediums zur gezielten Zellproduktion für klinische Anwendungen. Das Produkt soll den höchsten Sicherheitsstandard unter den Zellkulturmedien humanen Ursprungs darstellen und maßgebliche Fortschritte in der regenerativen Medizin fördern. "Das Potential von Stammzelltherapien ist enorm, sie ermöglichen zum Beispiel die Erneuerung von beschädigtem Gewebe. Mit unserer EXCELL-Technologie möchten wir zum Erfolg dieser modernen Therapie beitragen.", erklärt Dr. Hatim Hemeda, CEO und Mitgründer der PL BioScience.

Das ZIM-Netzwerk "Smarte Lösungen für die Regenerative Medizin" arbeitet unterdessen verstärkt daran, sich international aufzustellen, zunächst insbesondere mit britischen Partnern. "Es ist uns ein Anliegen, innovative Unternehmen zusammenzubringen und in ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen", so Dr. Karen Hung. Das Netzwerk umfasst Technologieunternehmen unterschiedlicher Größe, vom vielversprechenden Start-up wie PL BioScience bis hin zu Unternehmen wie Covestro.

Die Netzwerkarbeit wird von der Netzwerkverwaltungsgesellschaft SilverSky LifeSciences koordiniert, mit einem Experten für Unternehmensgründung in den Biowissenschaften und mit umfassender Erfahrung in der Finanzierung, dem Betrieb und der Entwicklung innovativer, auf Biowissenschaften ausgerichteter kleiner und mittlerer Unternehmen. "Jeder Partner bringt ein bestimmtes Fachwissen und damit einen einzigartigen Beitrag zur Wertschöpfungskette ins Netzwerk ein", beschreibt Dr. Mirko Stange, Gründer und CEO von SilverSky Lifesciences die Win-win-Situation für alle Beteiligten.

