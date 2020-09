BASF ist zu groß, um von einem Investor übernommen werden zu können. Nötig werden dafür Beträge um 60 - 65 Mrd. € und das Ergebnis ließe sich nicht solide rechnen. Der Druck liegt darin: BASF hat unter dem alten Chef Bock drei Jahre verschlafen, die der aktuelle Chef Brudermüller aufzuholen versucht. Dafür beaufsichtigt der Ex-Chef nun den aktuellen Chef, wobei zwei Führungspersonen bereits in Reserve stehen. Eine davon ist eine Dame. Ziel: BASF wäre in drei oder vier Untergesellschaften zu gliedern, insbesondere der Sektor Öl/Gas (Wintershall/DEA), sodann Pflanzenschutz und allgemeine Chemie mit Ludwigshafen als größtem Chemiestandort der Welt und demnächst in China. Kalkulierter Marktwert dafür gut 90 Mrd. € bei Ausgliederung bis etwa 49 % und einfacher Mehrheit in der Dachgesellschaft BASF. So in Kürze die Absichtserklärung. Das Manager Magazin liefert in der neuesten Ausgabe die weiteren interessanten Hintergründe.



