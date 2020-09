Berlin (ots/PRNewswire) - Zoovu, der weltweit führende Anbieter für Conversational Search, gab heute seine Partnerschaft mit BigCommerce, einer führenden SaaS-E-Commerce-Plattform, bekannt. Gemeinsam helfen sie schnell wachsenden und etablierten Marken eindrucksvolle Kundenerlebnis zu schaffen, die zu höheren Conversions und Umsätzen führen. Durch die Integration beider Best-of-Breed-Softwarelösungen können Unternehmen innerhalb kurzer Zeit, intelligente Zero-Code-Produktfinder erstellen und Endkunden damit helfen, das passende Produkt zu finden und zu kaufen.Die Partnerschaft stellt eine neue Ära in der E-Commerce-Branche dar und ermöglicht es Marken und Einzelhändlern jeder Größe, mühelos interaktive Erlebnisse zu schaffen. Mit diesem Setup können gemeinsame Kunden ohne jegliche IT-Beteiligung digitale Produktfinder erstellen, die Endkunden im Kaufentscheidungsprozess beraten, informieren, überzeugen und konvertieren.Die zunehmende Abhängigkeit von digitalen Kanälen erfordert, dass Unternehmen Lösungen, wie Chatbots, Produktfinder und neue Formen der Website-Suche bereitstellen, um Kaufhindernisse zu beseitigen und Kunden ohne unnötige Verzögerungen zu konvertieren. Durch die Partnerschaft bieten Zoovu und BigCommerce die notwendige Technologie und die Tools, um sicherzustellen, dass Endkunden die Produkte finden, nach denen sie suchen."Die Zusammenarbeit mit branchenführenden Technologiepartnern wie BigCommerce ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil der Strategie von Zoovu. Unsere Mission ist es, sicherzustellen, dass Unternehmen jeder Größe die Einkaufserfahrungen bieten können, die ihre Kunden zu genau den Produkten führen, die ihren Bedürfnissen entsprechen", sagt Robert Mullen, CEO bei Zoovu. "Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere neue Partnerschaft mit BigCommerce Händlern und Marken die Möglichkeit gibt, Produktfinder ohne IT-Unterstützung schneller als je zuvor zu erstellen. So sehen sie schneller einen ROI und müssen weniger Zeit und Kosten für die Einrichtung aufwenden. ""Unsere Partnerschaft mit Zoovu ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unseren Kunden den direkten Zugang zu den branchenweit besten Technologien und Dienstleistern zu ermöglichen", sagt Russell Klein, Chief Commercial Officer von BigCommerce. "Wir teilen mit Zoovu das gemeinsame Ziel, Händlern und Marken dabei zu helfen, mehr zu verkaufen und schneller zu wachsen, um den Erfolg zu maximieren. Wir freuen uns über diese Partnerschaft und die Möglichkeit gemeinsame Kunden beim Umsatzwachstum zu unterstützen."Um mehr über die Partnerschaft zwischen Zoovu und BigCommerce zu erfahren, besuchen Sie unsere Partnerseite (https://zoovu.com/partner/bigcommerce) oder nehmen Sie an unserem speziellen Partner Spotlight-Webinar (https://zoovu.zoom.us/webinar/register/5615991469226/WN_vxa8iUgoS96fD434W50BzA) teil.Über ZoovuZoovu ist die führende KI-gestützte Conversational Search Plattform, die Kunden hilft die passenden Produkte zu finden. Wir wandeln Sucherlebnisse in Verkaufsgespräche um, die zu besseren Einkaufserlebnissen für den Kunden und zur Umsatzgenerierung für Marken und Einzelhändler führen.Mehr als 2.500 B2B- und B2C Marken und Einzelhändler nutzen Zoovu, um Käufern bei der Produktauswahl zu helfen, darunter Amazon, Rose Bikes, Whirlpool und Canon. Zoovu wird weltweit in über 500 Produktkategorien und in allen Sprachen eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter zoovu.com/de (http://zoovu.com/de)Über BigCommerceBigCommerce ist eine der weltweit führenden offenen SaaS-Plattformen für schnell wachsende und etablierte Marken. BigCommerce betreibt B2B- und B2C-E-Commerce für mehr als 60.000 Geschäfte, mehr als 1.000 mittelständische Unternehmen, 30 Fortune-1000-Unternehmen und branchenführende Marken, darunter Assurant, Ben & Jerry's, Skullcandy, Sony und Toyota. Weitere Informationen finden Sie unter www.bigcommerce.com (http://www.bigcommerce.com/).Original-Content von: Zoovu, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141701/4716391