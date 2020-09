Geht es um deutsche Chemie-Aktien, denken Anleger meist direkt an BASF, Lanxess, Covestro oder Evonik. Doch es dürfte sich auch lohnen, den Blick auf einen kleineren Player aus dem bayrischen Trostberg zu richten: Alzchem. Der Spezialchemiekonzern beschäftigt derzeit an vier Standorten in Deutschland sowie in Niederlassungen in China, USA und Schweden rund 1.600 Mitarbeiter. Das Produktspektrum ist dabei sehr breit. Besonders stark aufgestellt ist Alzchem bei Tierernährung. Das Produkt Creamino ...

