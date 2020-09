MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Symrise mit Blick auf eine Online-Investmentkonferenz des Finanzhauses auf "Add" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Wie nach dem trotz Corona guten ersten Halbjahr zu erwarten habe Finanzvorstand Olaf Klinger einen entspannten Eindruck gemacht, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Duftstoffe- und Aromenhersteller dürfte seine mittelfristigen Wachstumsziele ohne Berücksichtigung von Zu- und Verkäufen problemlos erreichen./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 14:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

SYMRISE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de