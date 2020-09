Der neue Vorschlag der EU-Kommission zur Reform des Asylrechts erscheint wie der kleinste gemeinsame Nenner divergierender nationalstaatlicher Interessen und dem Steuerungs- und Kontrollinteresse der EU selbst. Der Handlungsdruck aber ist gewaltig. Da hilft auch der Verweis darauf nicht, dass sich die EU-Staaten seit Jahren über eine Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik streiten. Was lange währt, wird eben nicht automatisch gut. Der Reformvorschlag der EU-Kommission kann deshalb auch als Versuch gewertet werden, wieder zu einer einheitlichen Asylpolitik zu kommen.Wie das Nachrichtenportal "EU-info.de' berichtet, will die EU-Kommission mit neuen Vorschlägen für eine rigorose Abschiebung abgelehnter Asylbewerber Bewegung in die seit Jahren blockierten Verhandlungen über eine Asylreform bringen.

