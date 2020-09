Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BYD, denn nach der Schwäche Teslas könnte BYD in Sachen Performance eine lohnende Alternative sein. Bei den Verkäufen steht Nikola einen weiteres mal unter Beobachtung, denn ex CEO Trevor Milton hält noch ein 25-prozentiges Aktienpaket, das er ohne Ankündigung einfach verkaufen könnte, mit entsprechenden Folgen.