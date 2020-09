DJ PTA-Adhoc: 4basebio AG: 4basebio AG unterzeichnet Term Sheet für Investition in nanopartikel-basierte Gentherapie Delivery Technologie

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta032/24.09.2020/16:15) - Heidelberg, Deutschland, und Cambridge, Großbritannien, 24. September 2020 Die 4basebio AG (ehemals Expedeon AG) (Frankfurt: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft 4basebio Limited sich mit einer weiteren Firma auf Eckpunkte geeinigt hat, um bis zu 5 Millionen Euro in die Entwicklung und Kommerzialisierung einer nicht-viralen Gentherapie Delivery-Plattform zu investieren. Falls die Transaktion zu den vorgeschlagenen Bedingungen abgeschlossen wird, wird 4basebio eine wirtschaftliche Beteiligung von 50% an dem Unternehmen halten und sein exklusiver Lieferant von DNA-Produkten werden.

Vorbehaltlich des Vertrags und einer Due-Diligence-Prüfung wird 4basebio in einem verbindlichen ersten Schritt 2 Mio. Eur investieren, wobei die verbleibenden Investitionen nach eigenem Ermessen erfolgen können. Es wird erwartet, dass die Transaktion noch vor Ende des Jahres abgeschlossen wird.

