24.09.2020 - Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6) hat in der Vergangenheit mit ihrem Konzept der "Kopie" erfolgreicher Onlineangebote einige Treffer gelandet - und ist in den letzten Monaten eher etwas ratlos erschienen, was mit dem hohen Cash-Bestand passieren soll. Es wurden Beteiligungen an bereits börsennotierten Unternehmen erworben (Tele Columbus), es wurden Immobilien in Berlin erworben. Die Aktienbestände der an der Börse platzierten Beteiligungen wurden abgebaut - home24 u.a., Letzteres wenigstens, wie es dem Konzept eines Early Stage Investors entspricht - manche würden sagen ...

