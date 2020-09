Das 2005 in New York gegründete Unternehmen ist ein Online-Marktplatz für handgemachte Produkte, Künstlerbedarf und "Vintage"-Produkte, die mindestens 20 Jahre alt sein müssen. Die Produktpalette besteht u. a. aus Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Taschen, Kosmetikprodukten, Spielzeug, Werkzeugen für Küche und Hobby und vielem anderen mehr. Etsy ist vor allem in den USA, Kanada und Australien aktiv, hat aber seit 2012 auch sein Engagement in Europa verstärkt. Seitdem ist man auch in Deutschland, Frankreich und Großbritannien präsent. Seit April 2015 ist die Etsy-Aktie an der Nasdaq notiert.



Die Aktie hat in den vergangenen Monaten eine unglaubliche Performance an den Tag gelegt. Ausgehend vom Corona-Ausverkaufstief im März hat sich der Kurs im Top fast verfünffacht. Auch wenn der Kurs seit dem Anfang August markierten Allzeithoch schon wieder ein Viertel nachgegeben hat, summiert sich die Performance im bisherigen Jahresverlauf immer noch auf knapp 160 %. Etsy ist nachhaltig profitabel und wächst stetig bei Umsatz und Gewinn. Leider ist die Bewertung mittlerweile etwas aus dem Ruder gelaufen. Selbst nach der jüngsten Korrektur wird die Aktie immer noch mit dem knapp 53-fachen erwarteten Gewinn des nächsten Jahres gehandelt.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

AMAZON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de