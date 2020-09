Silber bekam in dieser Woche ordentlich auf die Mütze.So what!Silber ist aber in der von uns mehrfach angekündigten und deshalb erwarteten Konsolidierung auch noch etwas anderes: Ein prima Beispiel für die Relevanz der Charttechnik.Dies zeigt ein Blick auf den 4-Stunden-Chart des Anstiegs und der momentan laufenden Korrektur.Chart 1 zeigt mit der untersten roten Horizontale die zentrale Unterstützung auf Monatsbasis bei 21,13 Dollar. Darüber liegen die inzwischen unterschrittene Nackenlinie eines gedachten Doppeltops bei rund 24 Dollar, welches sich aus dem ersten Zyklushoch am 06.08.2020 und dem zweiten Zwischenhoch aus der größeren Schulter-Kopf-Schulter-Formation, hier in hellblau markiert, am 01.09.2020, ergibt.

