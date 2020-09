Schlimmer geht immer: Wer hoffte, dass der Druck auf die Nikola-Aktie nachlässt, irrt. Am Donnerstag geht es für die Papiere des E-Truck-Herstellers erneut zweistellig in die Tiefe. Seit dem Hoch hat Nikola 80 Prozent an Wert eingebüßt. Lohnt jetzt der Einstieg?Die Aktie von Nikola büßt bei überdurchschnittlich hohen Umsätzen 12 Prozent auf 18,61 Dollar ein, hat sich von den Tagestiefs (10,20 Dollar) jedoch schon deutlich erholen können. Zu den Aussagen des Short-Sellers Hindenburg, der zuletzt ...

