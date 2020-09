An der Börse ist die Stimmung für den DAX zur Stunde etwas getrübt. Das Börsenbarometer verliert 6 Punkte. Die privaten und institutionellen Investoren am Aktienmarkt in Deutschland sind gegenwärtig eher pessimistisch gestimmt. Der DAX verliert leicht . Derzeit notiert das Aktienbarometer bei 12.

Den vollständigen Artikel lesen ...