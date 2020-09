Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Der September 2020 läuft für die Teilnehmer im Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel nicht wirklich rosig. Alle drei Spieler verzeichnen in Summe leichte Kursrückgänge gegenüber dem Vormonat und können ihre jeweiligen Depot-Werte somit nicht verbessern. Vor allem die Kursentwicklungen der SeniVita-Wertpapiere bereiten allen drei Teilnehmern Kopfzerbrechen. In Führung liegt weiterhin Manuela Tränkel mit ihrer passiven Strategie und einer gegenwärtigen Rendite von 7,90% seit dem Spielstart im März 2018 (Vormonat 8,96%). Dicht dahinter folgt Markus Stillger mit einer positiven Performance von 6,36% (Vormonat 6,86%). Lediglich der im vergangenen Jahr lange Zeit führende und derzeit auf Platz 3 liegende Hans-Jürgen Friedrich weist mit -2,37% (Vormonat -1,13%) eine negative Rendite in seinem Portfolio auf.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 23.09.2020 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

Manuela Tränkel Markus Stillger Hans-Jürgen Friedrich

