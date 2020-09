Bad Homburg (ots) - Gerade in der aktuellen Situation kommt es darauf an, jederzeit startbereit zu sein. Und wenn am 25. September 2020, dem offiziellen "Tag der Zahngesundheit", noch die Zahnpflege in aller Munde ist, gibt es mit YUZ energy boost die richtige Starthilfe dazu. Erhältlich sind die erste Zahncreme und Mundspülung in Europa mit Koffein u.a. in Müller Drogeriemärkten - inzwischen bereits für viele ein echtes "Must-Have". Wer noch nicht dabei ist, kann jetzt den "Tag der Zahngesundheit" zu seinem ganz persönlichen Restart-Datum mit Top-Mundhygiene und Wachmacher-Effekt machen: Denn ab sofort und solange der Vorrat reicht, finden Kunden der Müller Drogeriemärkte kostenlose Proben-Sachets von YUZ energy boost in den Filialen - zusammen mit einem 10%-Rabatt-Gutschein für den Kauf einer Tube YUZ energy boost!Klar, eines bleibt auch im bewegten Jahr 2020 gleich: Effektive Zahnpflege am Morgen für gute Mundgesundheit - darauf weist der "Tag der Zahngesundheit" auch diesmal am 25. September wieder mit vielen Infos aus der Zahnmedizin hin. Doch gewinnt jetzt aufgrund der - sagen wir mal "ungewöhnlichen" - Situation in den letzten Monaten noch ein anderer wichtiger Punkt an Bedeutung: Nämlich am besten gleich nach dem Aufstehen weiter mit Elan, Power und Motivation in den Tag hinauszugehen - also fit zu bleiben in Job und Alltag.YUZ energy boost verbindet erstmals in Europa beide Aspekte. Denn morgens oder auch tagsüber zwischendurch sorgt die übliche Menge von 1 bis 1,5 ml Zahncreme pro zahnärztlich empfohlener zweiminütiger Anwendung oder von 15 ml Mundspülung für den Effekt einer Tasse Kaffee oder den eines Energydrinks. Zur Förderung der Zahn- und Mundgesundheit enthalten die innovativen Produkte wiederum zahnärztlich empfohlenes Fluorid sowie ergänzend mehrere naturnahe Inhaltsstoffe. Ganz zeitgemäß sind Zahncreme und Mundspülung vegan und frei von Laktose oder Gluten. Und wo wir gerade bei Megatrends sind: Tuben und Flaschen werden dem allgemein erhöhten Anspruch an Umweltverträglichkeit auf besondere Weise gerecht, da sie aus zuckerrohrbasiertem Biokunststoff mit hoher Recyclingfähigkeit bestehen und die Umverpackung aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Kurz: YUZ energy boost erfüllt auf verschiedene Weise zeitlose und neue Ansprüche an die morgendliche Mundhygiene.Angelehnt an Gedanken aus dem Morgenland stammt übrigens die Grundidee zur Entwicklung einer "ganzheitlicheren" Zahnpflege. Denn Zahncreme und Mundspülung orientieren sich auch an Motiven der Traditionellen Persischen Medizin, die den Menschen seit jeher als eine komplette Einheit begreift, statt ihn nur auf Einzelorgane zu reduzieren. Darauf basiert die Philosophie des deutschen Startups YUZ, das seit 2019 moderne Pflegeprodukte streng nach europäischen Standards konzipiert und herstellt. Zur Verfügung stehen sie über die Drogeriemärkte von Müller sowie unter www.mueller.de (http://www.mueller.de). Proben-Sachets in Müller-Filialen gibt es, solange Vorrat reicht, dazu einen 10%-Rabatt-Gutschein für den Kauf einer Tube YUZ energy boost (gültig bis 31.12.2020).Weitere Infos gibt es online unter www.yuzoralcare.com (http://www.yuzoralcare.com) und www.facebook.com/yuzoralcare (http://www.facebook.com/yuzoralcare) sowie www.instagram.com/yuzoralcare (http://www.instagram.com/yuzoralcare).Pressekontakt:Dr. Kaschny HealthCare GmbHKapersburgweg 5D-61350 Bad HomburgTel. +49 6172-68 481 0Fax. +49 6172-68 481 60presse@drkaschny.comwww.drkaschnyhealthcare.comOriginal-Content von: Dr. Kaschny HealthCare GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133544/4716526