Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - Whale Cloud Technology CO., LTD., ein führendes Unternehmen im Bereich Softwarelösungen und Dienstleistungen für die Telekommunikations- und verschiedene andere Branchen, kündigte an, dass Smartfren, einer der führenden Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen in Indonesien, in Partnerschaft mit Whale Cloud sein ZSmart Multi-Channel Campaign Management (MCCM), eine End-to-End-Lösung für Kampagnen, aufrüsten wird. Dadurch können Omnichannel-Echtzeitkampagnen während jeder Phase des Kundenlebenszyklus verwaltet werden, wodurch Kundenbindung und -wachstum ermöglicht wird und die Marge erheblich gesteigert werden kann.Smartfren ist ein führender 4G-Betreiber mit der breitesten 4G-LTE-Abdeckung auf dem indonesischen Telekommunikationsmarkt, einem florierenden Mobilfunkmarkt, auf dem die Erweiterung der Marktreichweite der Schlüssel zum Erfolg ist. Da die Anzahl der Kanäle immer weiter zunimmt, kommt es darauf an, die Kundenbindung zu verbessern und Multichannel-Marketing wirkungsvoll einzusetzen."Whale Cloud ist seit langem ein bewährter Partner von Smartfren. Die erfolgreiche Bereitstellung unserer BSS-Lösung hat uns dazu ermutigt, diese Beziehung weiter auszubauen", sagte Herr Jagbir, CTIO von Smartfren. "Wir freuen uns darauf, mit ZSmart MCCM mehr Kunden zu binden und ihnen gezieltere, intelligente Marketingkampagnen in Echtzeit zu liefern, unterstützt durch künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen."Die neueste Version von ZSmart MCCM kann Smartfren dabei helfen, die Kundenbindung über eine Vielzahl von Kanälen zu verbessern, darunter die MySmartfren-App, WhatsApp, E-Mail, SMS, USSI, Callcenter und Social Media. Das System bietet ein 360-Grad-Kundenverständnis und ermöglicht personalisierte Angebote über den gesamten Lebenszyklus hinweg - von der Kundengewinnung und Umwandlung bis hin zur Kundenbindung. Zudem kann ZSmart MCCM die Wirksamkeit der Marketingkampagnen evaluieren, dadurch eine höhere Relevanz für den Kunden erzeugen und das Umsatzwachstum steigern."Unternehmen, die ihren Schwerpunkt auf die Kundenerfahrung legen, sind der Konkurrenz einen Schritt voraus. Die starke Zunahme der verfügbaren Kanäle stellt jedoch eine Herausforderung für die gleichbleibend gute Erfahrung dar", sagte Ben Zhou, CEO von Whale Cloud International. "Wir freuen uns sehr, dass Smartfren sich wieder für uns entschieden hat. Durch ZSmart MCCM wird Smartfren seinen Kunden eine nahtlose und gleichbleibende Erfahrung bieten können - ungeachtet des jeweiligen Kanals."