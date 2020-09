Die 1994 gegründete und in Heidelberg ansässige SCHNEIDER NEUREITHER & PARTNER (SNP / DE0007203705) machte heute als ein international führender Softwarehersteller zur automatisierten Umstrukturierung, Komplementarisierung und Migration unterschiedlicher IT-Systeme in diverse Cloud-Umgebungen sehr positive Schlagzeilen, indem man den Abschluss eines weitreichenden Kooperationsabkommens mit dem weltführenden japanischen IT- und Kommunikationshardware-Herstellers FUJITSU vermeldete.Die mit rd. 400 Mio. Euro Aktienmarktkapitalisierung im Small Cap-Segment angesiedelte Aktie legte daraufhin bis zum XETRA-Schluss entgegen dem allgemeinen Markttrend um + 2,9 % auf 57,80 Euro zu und bestätigte damit ihre Kursverdopplung seit Mitte März im Rahmen des schon seit Anfang 2019 gänzlich intakten Aufwärtstrends nachdrücklich.

