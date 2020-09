Neben Echo-Geräten, Fire-TV-Sticks und dem Spieledienst Luna hat Amazon mit der Ring Always Home Cam eine fliegende Sicherheitskamera vorgestellt. Die Mini-Drohne kommt 2021. Amazon hat am Donnerstag bei seinem Produktlaunch-Event eine ganze Reihe neuer und aktualisierter Geräte wie neue Fire-TV-Sticks und ein Update für seine Echo-Familie vorgestellt. Auch wenn im Vorfeld nicht viel nach außen gedrungen war, dürfte die größte Überraschung doch die sogenannte Always Home Cam der Amazon-Tochter Ring gewesen sein. Hierbei handelt es sich um einen zunächst unscheinbar ...

