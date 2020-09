Die wichtigsten Futures tendieren im asiatischen Handel alle positiv. Sämtliche US-Futures liegen deutlich im Plus und schließen damit nahtlos an eine positive Sitzung in New York an. Neben dem S&P 500 Future, der über 0,5 % im Plus liegt, ist auch der Russell 2000 Future hervorzuheben, der fast 1 % im Plus notiert. Die positive Stimmung färbt aber nur teilweise auf die Eröffnungserwartungen für Frankfurt ab. Der DAX-Future notiert eine Stunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse nur etwas mehr als 0,3 % im Plus bei über 12.665 Punkten. Offensichtlich sind die Anleger weiterhin so zurückhaltend wie bereits im gestrigen Handel.Frankfurt litt auch am Donnerstag mehrheitlich unter Abgaben. Alle deutschen Benchmarks beendeten den Tag im Minus. Am stärksten traf es den MDAX, der um -1,31 % auf 26.424,05 Punkte fiel. Die Aktien von Dürr (-5,53 %) und Grenke (-3,93 %) waren die größten Verlierer im Index. Dürr hatte eine Wandelanleihe emittiert, die die bestehende Aktienbasis verwässert. Auch den TecDAX erwischte es am Donnerstag. Am Ende stand ein Verlust von -0,98 % auf 3.011,20 Punkte, wobei Morphosys (-3,85 %) und Evotec (-3,59 %) die Liste der Verlierer anführten.

