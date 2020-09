DJ MÄRKTE ASIEN/Flaue Erholung - Chinas Börsen drehen ins Minus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Moderat freundliche Vorgaben von der Wall Street sorgen an den Börsen in Ostasien und Australien am Freitag für eine ähnliche Tendenz. Die Gewinne halten sich überwiegend in Grenzen, nachdem es am Vortag zu deutlichen Verlusten gekommen war. Die chinesischen Börsen haben sogar wieder leicht ins Minus gedreht.

Teilnehmer bleiben skeptisch, weil belastende Faktoren wie die steigende Zahl von Corona-Infektionen in vielen Ländern sowie die Unsicherheit wegen der US-Präsidentschaftswahlen stehen weiter im Raum. Ein von der US-Notenbank gefordertes US-Hilfspaket für die Ökonomie lässt zudem weiter auf sich warten, wenngleich es hier zuletzt wieder etwas Bewegung gab.

In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 23.185 Punkte. Zu den Favoriten am Markt gehören die unlängst besonders schwachen Finanzwerte. Daishi Hokuetsu Financial Group steigern sich um 2,1 Prozent und Tokyo Kiraboshi Financial Group um 2,2 Prozent. Mitsubishi UFJ Lease & Finance und Hitachi Capital Corp. wollen ihr Geschäft im April zusammenlegen, die Kurse gewinnen 0,4 bzw 1,1 Prozent.

Schanghai von US-chinesischen Spannungen gebremst

Einer Erholung in Hongkong im frühen Handel folgen bereits wieder leichte Abgaben. Nach dem jüngsten Ausverkauf trauten Teilnehmer von Beginn an der Gegenbewegung nicht allzuviel zu. Hierzu verweist KGI Securities auch darauf, dass die Tagesaufschläge im frühen Geschäft mit geringen Volumen einhergegangen seien.

Auch in Schanghai hat der Markt ins Minus gedreht. Hier stehen vor allem die Spannungen mit den USA im Blick. Zuletzt hat China in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats empört auf die US-Kritik an seinem Vorgehen in der Corona-Krise reagiert. "Ich muss sagen: Genug ist genug!" sagte Botschafter Zhang Jun. Er verwies darauf, dass die USA die höchsten Coronavirus-Infektionszahlen und -Todesopfer der Welt verzeichneten.

In Südkorea geht es um 0,7 Prozent aufwärts, auch wenn die Investoren mit Sorge auf die wieder zunehmende Zahl von Corona-Fällen blicken. Daten der Zentralbank zeigen, dass die Verbraucherstimmung im September den stärksten Rückschlag seit sechs Monaten verzeichnet hat. Als Profiteure dieser Sorgen erweisen sich am Freitag Pharmawerte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.947,00 +1,21% -11,03% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.184,90 +0,42% -1,31% 08:00 Kospi (Seoul) 2.288,67 +0,70% +4,14% 08:00 Schanghai-Comp. 3.215,42 -0,24% +5,42% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.262,14 -0,21% -15,71% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.461,99 +0,46% -23,01% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.508,34 +0,50% -5,81% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1665 -0,1% 1,1672 1,1655 +4,0% EUR/JPY 122,98 -0,1% 123,04 122,67 +0,9% EUR/GBP 0,9147 -0,1% 0,9154 0,9162 +8,1% GBP/USD 1,2753 +0,0% 1,2749 1,2723 -3,8% USD/JPY 105,43 +0,0% 105,41 105,25 -3,0% USD/KRW 1171,05 +0,0% 1171,05 1172,87 +1,4% USD/CNY 6,8287 +0,3% 6,8287 6,8213 -1,9% USD/CNH 6,8260 -0,0% 6,8279 6,8304 -2,0% USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7503 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7063 +0,2% 0,7046 0,7044 +0,8% NZD/USD 0,6559 +0,2% 0,6548 0,6530 -2,6% Bitcoin BTC/USD 10.681,93 +0,4% 10.644,26 10.297,76 +48,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,54 40,31 +0,6% 0,23 -28,7% Brent/ICE 42,17 41,94 +0,5% 0,23 -31,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.871,25 1.867,74 +0,2% +3,51 +23,3% Silber (Spot) 23,16 23,23 -0,3% -0,07 +29,7% Platin (Spot) 859,68 851,73 +0,9% +7,95 -10,9% Kupfer-Future 2,98 2,97 +0,5% +0,01 +5,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2020 00:43 ET (04:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.