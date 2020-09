Die Aktie der Lufthansa leidet derzeit stark unter den zuletzt wieder gestiegenen Infektionszahlen. Aktuell notieren die Anteilscheine des MDAX-Konzerns nur noch knapp über einer wichtigen Unterstützung. Sollte nun aber die Marke von 7,02 Euro - das Tief im Zuge des Corona-Crashs im Frühjahr - nicht halten, so drohen weitere herbe Kursverluste. Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Unterstützung bei 7,00 Euro mehrfach gehalten. Sollte dies in diesem Jahr nicht der Fall sein, wäre der nächste ...

