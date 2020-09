Medienmitteilung

SHL publiziert Halbjahresergebnisse 2020 - Telemedizin an Wendepunkt

Tel Aviv / Zürich, 25. September 2020 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, gab heute die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2020 bekannt.

Im ersten Semester gewannen Telemedizinanwendungen mit dem Ausbruch der globalen COVID-19-Pandemie zunehmend an Bedeutung. Als führender Telemedizinanbieter und Entwickler mit viel Erfahrung ist SHL gut positioniert, um diese Ausgangslage und das bestehende Know-how zu nutzen und von diesem Wandel zu profitieren.

Zwar hat die Pandemie als fortlaufendes Ereignis das Finanzsergebnis in Form von rückläufigen Einnahmen und gestiegenen Kosten beeinflusst. Doch baut SHL derzeit eine wertvolle Pipeline von Kunden und potenziellen Aktivitäten auf, die sich mittelfristig in einem Ausbau des Geschäfts niederschlagen dürften.

Finanzielle Eckwerte

In Deutschland beliefen sich die Einnahmen für den Berichtszeitraum auf USD 8,1 Mio., was bei konstanten Wechselkursen[1] einem Rückgang von 11% gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 entspricht. Dies ist auf längere Entscheidungszyklen institutioneller Kunden, Verzögerungen bei der Einführung neuer Programme und eine langsamere Rekrutierung von Patienten für Telemedizinprogramme für chronische Krankheiten zurückzuführen sowie auf einen Rückgang der Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch einen der institutionellen Kunden, mit dem die Zusammenarbeit in diesem Jahr endet.

In Israel beliefen sich die Einnahmen auf USD 11,0 Mio., ein leichter Anstieg um 3% gegenüber dem ersten Halbjahr 2019, bei konstanten Wechselkursen. Das israelische Geschäft trug weiterhin zur Rentabilität der Gruppe bei.

Die operativen Ergebnisse für das erste Halbjahr wurden durch die globale COVID-19-Pandemie beeinträchtigt, die eine geringere operative Effizienz und höhere Kosten verursachte.

Kennzahlen 1. Halbjahr 2020

Der Umsatz für diesen Zeitraum belief sich auf USD 19,5 Mio., verglichen mit USD 19,9 Mio. bei konstanten Wechselkursen (USD 19,8 Mio. wie berichtet) im 1. Halbjahr 2019.

Das EBITDA für den Zeitraum belief sich auf USD 2,8 Mio., verglichen mit USD 6,0 Mio. bei konstanten Wechselkursen im 1. Halbjahr 2019 (einschliesslich leistungsabhängiger Einnahmen in Höhe von USD 2,0 Mio., die aus Kosteneinsparungen im Rahmen eines Vertrags über Telemedizin für chronisch kranke Patienten in Deutschland für die Jahre 2015 und 2017 erzielt wurden).

Der Reingewinn betrug USD 0,1 Mio., verglichen mit einem Reingewinn von USD 3,9 Mio. bei konstanten Wechselkursen im ersten Halbjahr 2019 (einschliesslich USD 2,0 Mio. an leistungsabhängigen Einnahmen).

Der operative freie Cashflow betrug USD 1,4 Mio.

Die Barreserven beliefen sich per 30. Juni 2020 auf USD 9,0 Mio. (einschliesslich kurzfristiger Anlagen in Höhe von USD 3,9 Mio.).

in USD Millionen

(ausgenommen Anzahl Aktien) 1. HJ 2020 1. HJ 2019 1. HJ 2019 KW* Umsatz für das Jahr 19.5 19.8 19.9 Leistungsabhängiger Umsatz - **2.0 **2.0 Umsatz 19.5 21.8 21.9 Umsatz Deutschland

Israel

Andere 8.1 11.0 0.4 11.3 10.4 0.1 11.1 10.7 0.1 EBIT 0.4 4.2 4.1 EBITDA 2.8 6.1 6.0 Nettogewinn 0.1 4.0 3.9 EPS 0.01 0.38 0.37 Freier Cashflow 1.4 5.5 n.a.

* Konstante Währung

** Die Leistungsabhängigen Einnahmen in Höhe von 2,0 Mio. USD entstammen aus Kosten- einsparungen, die im Rahmen eines Vertrags über Telemedizin für chronisch kranke Patienten in Deutschland in den Jahren 2015 und 2017 erzielt wurden.

Der Halbjahresbericht 2020 ist auf der Website verfügbar unter:

Finanzkalender

8. Oktober 2020 Ordentliche Generalversammlung, Tel Aviv, Israel

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Martin Meier-Pfister, IRF Reputation, Telefon +41 43 244 81 40, shl@irf-reputation.ch

[1] Konstante Währung - um einen aussagekräftigen Vergleich zwischen den Ergebnissen des 1. HJ 2020 und des 1. HJ 2019 zu ermöglichen, werden die Ergebnisse des 1. HJ. 2019 zu den Wechselkursen des 1. HJ 2020 bei konstanter Währung dargestellt. Das Management ist der Ansicht, dass diese Darstellung aufgrund der erheblichen Schwankungen der NIS/USD/EUR-Wechselkurse während der Periode einen aussagekräftigeren Vergleich zwischen den Perioden ermöglicht.

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

