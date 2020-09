Der Restaurantbetreiber Darden Restaurants Inc. (ISIN: US2371941053, NYSE: DRI) nimmt die Dividendenzahlung wieder auf und schüttet am 2. November 2020 eine Quartalsdividende von 0,30 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date ist der 9. Oktober 2020. Darden hatte die Dividende im März 2020 aufgrund der Coronapandemie ausgesetzt. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,20 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...