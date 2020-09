DGAP-News: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Verkauf/Sonstiges

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat 51 Prozent der Anteile an der Medgate Deutschland GmbH an den Mitgesellschafter, die Medgate Holding AG, übertragen. Beide Vertragsparteien stimmen miteinander überein, dass Telemedizin künftig eine unabdingbare Komponente in der medizinischen Versorgung darstellen wird und sowohl aus der medizinischen Sicht als auch aus der ökonomischen Perspektive eine sinnvolle Ergänzung der stationären und ambulanten Leistungserbringung darstellt. Gleichzeitig sind die Gesellschafter der Medgate Deutschland GmbH übereingekommen, dass die grundlegende Zusammenarbeit keiner starren Grenzen einer juristischen Person bedarf, so dass die Medgate Deutschland GmbH künftig ausschließlich zum Konzern der Medgate Holding AG gehören wird. Die RHÖN-KLINIKUM AG wird sich weiterhin im Bereich der Telemedizin engagieren. Hierbei wird die RHÖN-KLINIKUM AG neben bestehenden sonstigen Kooperationen auch Kooperationsmöglichkeiten

mit dem Konzern der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA prüfen. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Wir bieten exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An unseren fünf Standorten Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg (UKGM) behandeln wir jährlich über 860.000 Patienten. Mehr als 18.000 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Das innovative RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, die konsequente Fortsetzung des schrittweisen digitalen Wandels im Unternehmen sowie der Einsatz von Telemedizin sind wichtige Säulen der Unternehmensstrategie. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. Weitere Informationen im Internet unter www.rhoen-klinikum-ag.com

Über Medgate Medgate bringt den Arzt dahin, wo ihre Patientinnen und Patienten ihn brauchen und setzt dazu auf Digital Health Lösungen. Dabei stehen das Wohl des Patienten und der Nutzen der Gesellschaft im Zentrum. Medgate wurde 1999 gegründet und beschäftigt heute über 510 Mitarbeitende weltweit. Seit dem Jahr 2000 betreibt Medgate in der Schweiz das größte ärztliche telemedizinische Zentrum Europas und verfügt dadurch über eine außerordentliche Erfahrung und Wissen in der Telemedizin. Medgate ist außerdem in den Philippinen, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien präsent. www.medgate.care

