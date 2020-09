Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex schafft es in dieser Woche einfach nicht in die Gänge zu kommen. Gestern notierte der DAX nur kurzzeitig im Plus. Am Ende schloss er immerhin knapp über der Marke von 12.600 Punkten. Unter dem Strich lag das Minus bei rund 0,3 Prozent. Die Marktidee ist diesmal der TecDAX.