Der ehemalige Elektro-Großkonzern Siemens kommt dieser Tage seinem Langfristziel einen gewaltigen Schritt näher. Denn erklärtes Ziel des Anlagenbauers ist es, den Konzern in eine reinrassige Holdingstruktur zu überführen, sich selbst dadurch signifikant zu verschlanken und trotzdem die Wachstumspotenziale der ausgegliederten Töchter zu nutzen.Nun also das nächste Kapitel. Denn nach Siemens Gamesa und Siemens Healthineers wird ab kommender Woche auch Siemens Energy an der Börse als eigenständiges Unternehmen auftauchen. Die bisherigen Siemens-Aktionäre bekommen hier entsprechende Aktien in ihre Depots eingebucht. Siemens selbst wird vorerst 45% (direkt und indirekt) an Siemens Energy behalten. Damit kommt der Konzern mittlerweile auf vier börsennotierte Töchter, denn auch in Indien gibt es mit Siemens Ltd. eine börsennotierte Beteiligung.Siemens Energy ...

