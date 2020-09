In der Reihe "Was macht eigentlich … ?" stellen wir regelmäßig einen Beruf aus der digitalen Wirtschaft vor und informieren euch über Aufgaben, Gehalt und benötigte Qualifikationen. Diese Woche: der IT-Consultant. IT-Consultant - ein vielseitiger und anspruchsvoller Job Immer wieder neue Projekte und Kundenanforderungen - kaum ein ITK-Beruf ist wohl so abwechslungsreich wie der des IT-Consultants. Die fachlichen und persönlichen Anforderungen sind dabei hoch - dafür locken überdurchschnittliche Gehälter. Aufgaben IT-Consultants arbeiten meist für Dienstleister. Größere Unternehmen und Institutionen haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...