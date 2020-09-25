Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 25.09.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 645 internationalen Medien
12 Wochen am Stück ausverkauft, Insiderkäufe, Boommarkt und Millionen für das Start-up
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2ALRN ISIN: AU000000YOJ5 Ticker-Symbol: SRC 
Frankfurt
25.09.20
08:18 Uhr
0,133 Euro
-0,002
-1,48 %
Branche
Software
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
YOJEE LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
YOJEE LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
YOJEE
YOJEE LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
YOJEE LIMITED0,133-1,48 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.