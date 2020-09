Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Corona-Ängste sind längst wieder Thema an den Märkten. Die Börsen sind dementsprechend ins Wackeln gekommen. Immerhin sind heute die Vorgaben positiv. Die US-Indizes schafften es gestern stabil bzw. im Plus zu schließen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Tesla, Amazon, Covestro, Bayer, Shop Apotheke und HelloFresh. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.