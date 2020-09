Minenbranche wird aufgemischt!: Hochgradige Füllbohrungen bestätigen abermals die Werthaltigkeit der Spitzenliegenschaft!

Anzeige / Werbung

Im Trubel der fallenden Edelmetallpreise in den vergangenen Tagen ging die ein oder andere Spitzennachricht von Edelmetallgesellschaften regelrecht unter. Aber diese Nachricht sollten Sie auf jeden Fall gelesen haben.

Bei den Explorationsarbeiten des angehenden kanadischen Goldproduzenten Bluestone Resources Inc. (ISIN: CA09626M3049 / TSX-V: BSR), mit dem Schwerpunkt auf "Infill'-Bohrungen innerhalb der "South'-Zone, wodurch die Schlüsseladern besser definiert werden sollen, konnten signifikante Treffer gelandet werden. Zudem werden auf dem unternehmenseigenen "Cerro Blanco'-Projekt in Guatemala parallel dazu sehr erfolgreich die Adern-Ausweitungen außerhalb des aktuellen Ressourcenumfangs mittels "Step-out'-Bohrungen überprüft.

Dieses Bohrprogramm baut auf dem "Infill'-Bohrprogramm aus dem letzten Jahr auf, das innerhalb der "North'-Zone der Lagerstätte sehr erfolgreich abgeschlossen wurde und in einer aktualisierten Ressourcenschätzung mit mehr als 1,41 Millionen Unzen Gold bei durchschnittlich 10,3 g/t in der "gemessenen und angezeigten' Ressourcen-Kategorie resultierte.

Und sehr hochgradig ging es auch gleich bei den ersten Bohrungen innerhalb der "South'-Zone zu. Denn zu den besten Ergebnissen bei dieser noch andauernden Bohrkampagne zählen folgende Abschnitte, welche die tatsächlichen Mächtigkeiten der Adern darstellen:

15 g/t Au (Gold) und 55 g/t Ag (Silber) über 7,2 m

210 g/t Au und 167 g/t Ag über 1,0 m

24 g/t Au und 22 g/t Ag über 2,3 m

5 g/t Au und 11 g/t Ag über 12,3 m

20 g/t Au und 16 g/t Ag über 2,1 m

12 g/t Au und 26 g/t Ag über 6,0 m

Quelle: Bluestone Resources

In den vergangenen Monaten konnten noch zwei zusätzliche Bohrgeräte mobilisiert und in Betrieb genommen werden, so dass jetzt insgesamt fünf Bohrgeräte in Grubenstollen und an der Oberfläche am Bohren sind.

CEO Jack Lundin betonte, dass im Rahmen der laufenden Bohrkampagne in Kürze noch weitere interessante Abschnitte folgen würden:

"Unser ausgeprägtes Verständnis für die Geologie sowie die Beschaffenheit der Bohrergebnisse zeigt, dass die Lagerstätte noch deutlich mehr Aufwärtspotenzial zu bieten hat."

Die Bohrergebnisse im Detail!

Die Bohrlöcher CB20-423 und CB20-425 wurden von der Oberfläche sowohl zur Ergänzung als auch zur Erprobung von Erweiterungen mehrerer Adern im nordöstlichen Teil der Ressource der Südzone, einschließlich Ader VS_10, gebohrt. Dabei erwies sich das Bohrloch CB20-425 bei der Überprüfung der Adern VS_07, VS_10 und VS_14, als sehr erfolgreich. Beim Durchteufen der Ader VS_10 wurden sogar über 2,1 m 20 g/t Au geschnitten. Dieses zusätzliche "Step-Out'-Bohrloch in Anlehnung an das Bohrloch CB20-420 erweitert nun sogar die Ader VS_10 auf etwa 50 m außerhalb des aktuellen Ressourcenumfangs.

Die Bohrlöcher UGCB20-174 und UGCB20-177 wurden als "Infill'-Bohrungen gebohrt, um den zentralen Teil des Erzkörpers zu testen, einschließlich Ader VS_101. Alle Ziele wurden, wie vermutet, erfolgreich durchschnitten, inklusive eines hochgradigen Intervalls in der Ader VS_21 mit 210 g/t Au und 167 g/t Ag über 1,0 m und 24,3 g/t Au und 22,4 g/t Ag über 2,3 m.

Quelle: Bluestone Resources

Die Löcher UGCB20-170 bis 173, CB20-421 und 422 prüften die oberen Verlängerungen von VS_101 in der Nähe des Kontakts mit der darüber liegenden "Salinas'-Einheit beziehungsweise die "Salinas'-Einheit selbst. Alle Bohrlöcher durchschnitten eher kleinere Adern und Stockworks, die im Allgemeinen niedrige Werte von bis zu 1,2 g/t Au ergaben, die aber mit dem geologischen Modell übereinstimmen, bei dem die Mehrheit der Adern in der Nähe des "Mita'/'Salinas'-Kontakts verlaufen oder enden.

Mit diesen Explorationserfolgen hat Bluestone Resources ein weiteres Mal bewiesen, dass die kurz vor der Produktion stehende Mine noch weiteres, signifikantes Potenzial hat und das Minenleben von derzeit acht Jahren zu Gesamtförderkosten von nur rund 580,- USD je Unze Gold, deutlich zu verlängern! Die fünf bohrenden Bohrgeräte sollten für einen stetigen Nachschub an Bohrergebnissen sorgen, parallel zu den Nachrichten zum Minenaufbau und dem geplanten Produktionsstart im kommenden Jahr, spätestens aber 2022! Nicht zuletzt deshalb bleibt es bei Bluestone Resources wieder einmal extrem spannend!

